Джулиани с Луценко вели "кампанию лжи" против Йованович, - чиновник Госдепа
Об этом говорится в стенограмме показаний Кента, опубликованном комитетом разведке Палаты представителей.
"Эти двое нашли друг друга полезными", - сказал Кент о Луценко и Джулиани.
"Исходя из того, что я знаю, Юрий Луценко как генеральный прокурор поклялся отомстить и предоставил информацию Руди Джулиани в надежде, что он распространит ее и это приведет к ее (Мари Йованович) отзыву", - сказал Кент.
Он рассказал, что Луценко даже встречался наедине с Джулиани в Нью-Йорке, и его целью было "облить грязью" Йованович и самого Кента.
"Его утверждения и обвинения в адрес бывшего посла Йованович были безосновательны и не соответствовали действительности ... Джулиани в тот момент в течение нескольких месяцев проводил против посла Йованович кампанию, полную лживой и некорректной информации", - заявил чиновник Госдепа.
По словам Кента, он сам также подвергался нападкам со стороны Джулиани, однако высокопоставленный сотрудник Госдепартамента приказал ему "не лезть на рожон".
- 4, 5 и 6 ноября Палата представителей США обнародовала стенограммы закрытых слушаний, которые проходят в контексте расследования по импичменту Трампа. В понедельник были обнародованы показания американских послов Мари Йованович и Майкла Маккинли, во вторник - спецпредставителя США Курта Волкера и посла при ЕС Гордона Сондленда , в среду - временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора .
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