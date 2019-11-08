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Espreso.tvОбществоДжулиани с Луценко вели "кампанию лжи" против Йованович, - чиновник Госдепа

Джулиани с Луценко вели "кампанию лжи" против Йованович, - чиновник Госдепа

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани и бывший генпрокурор Юрий Луценко вели "кампанию лжи" против экс-посла США в Украине Мари Йованович

Об этом говорится в стенограмме показаний Кента, опубликованном комитетом разведке Палаты представителей.

"Эти двое нашли друг друга полезными", - сказал Кент о Луценко и Джулиани.

"Исходя из того, что я знаю, Юрий Луценко как генеральный прокурор поклялся отомстить и предоставил информацию Руди Джулиани в надежде, что он распространит ее и это приведет к ее (Мари Йованович) отзыву", - сказал Кент.

Он рассказал, что Луценко даже встречался наедине с Джулиани в Нью-Йорке, и его целью было "облить грязью" Йованович и самого Кента.

"Его утверждения и обвинения в адрес бывшего посла Йованович были безосновательны и не соответствовали действительности ... Джулиани в тот момент в течение нескольких месяцев проводил против посла Йованович кампанию, полную лживой и некорректной информации", - заявил чиновник Госдепа.

По словам Кента, он сам также подвергался нападкам со стороны Джулиани, однако высокопоставленный сотрудник Госдепартамента приказал ему "не лезть на рожон".

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