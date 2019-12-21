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Espreso.tvСпорт"Барселона" разгромила "Алавес" в чемпионате Испании

"Барселона" разгромила "Алавес" в чемпионате Испании


фото: REUTERS
В 18-м туре чемпионата Испании по футболу "Барселона" победила дома "Алавес" со счетом 4: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В составе каталонской команды голы на счету форвардов Гризманн, Лионеля Месси и Луиса Суареса, который реализовал пенальти, а также полузащитника Артуро Видаля.

За "Алавес" единственный мяч забил хавбек Пере Понс. "Барселона" победила 4: 1 и продолжила беспроигрышную серию в чемпионате Испании до семи матчей.

Каталонцы имеют 39 очков и возглавляют турнирную таблицу. "Реал" матч в запасе и с 36 пунктами идет вторым. "Алавес" с 19 очками - 15-й.

Чемпионат Испании

18-й тур

21 декабря

"Барселона" - "Алавес" 4: 1

Голы: Гризманн, 14, Видаль, 45, Месси, 69, Суарес, 75 (пен.) - Понс, 56

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