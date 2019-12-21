Анчелотти стал главным тренером английского клуба
21 декабря, 2019, 15:28
Знаменитый итальянский специалист Карло Анчелотти назначен главным тренером английского "Эвертона"
Об этом сообщает "Эвертон" в twitter.
На этом посту 60-летний итальянец изменил Данкана Фергюсона, который работал в качестве временного тренера команды после увольнения Марко Силвы.
Контракт Анчелотти с клубом рассчитан на четыре с половиной года. Предыдущим клубом итальянца был "Наполи", с которого он был уволен на следующий день после того, как вывел клуб в плей-офф Лиги чемпионов.
Также итальянец ранее возглавлял "Милан", "Ювентус", "Челси", французский ПСЖ, испанский "Реал" и немецкий "Баварию".
Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti ! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R- Everton (@Everton) December 21, 2019
- Напомним, 11 декабря итальянский футбольный клуб "Наполи" уволил с поста главного тренера Карло Анчелотти после выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- 12 декабря Карло Анчелотти получил приглашение от английского "Вест Хэма", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко.
Читайте также
-
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
Читайте также
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция