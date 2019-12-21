Анчелотти стал главным тренером английского клуба

21 декабря, 2019, 15:28

Знаменитый итальянский специалист Карло Анчелотти назначен главным тренером английского "Эвертона"

Об этом сообщает "Эвертон" в twitter.

На этом посту 60-летний итальянец изменил Данкана Фергюсона, который работал в качестве временного тренера команды после увольнения Марко Силвы.

Контракт Анчелотти с клубом рассчитан на четыре с половиной года. Предыдущим клубом итальянца был "Наполи", с которого он был уволен на следующий день после того, как вывел клуб в плей-офф Лиги чемпионов.

Также итальянец ранее возглавлял "Милан", "Ювентус", "Челси", французский ПСЖ, испанский "Реал" и немецкий "Баварию".