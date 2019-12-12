Команду Ярмоленко может возглавить любимый тренер Шевченко

12 декабря, 2019, 15:48

Итальянский тренер Карло Анчелотти получил приглашение от английского "Вест Хэма", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко

Об этом сообщает Сalciomercato.

Сейчас Анчелотти находится в поисках работы после увольнения из итальянского "Наполи". Знаменитый тренер хочет трудоустроиться в Англии, где он получил предложения от "Эвертона" и "Арсенала".

В борьбу за тренера 12 декабря также вмешался "Вест Хэм", который ищет замену чилийцу Мануэлю Пеллегрини из-за неудовлетворительных результатов в чемпионате Англии, где лондонцы занимают 15-е место.

Представители тренера уже находятся в Англии и решают какой именно клуб возглавит итальянец.

60-летний Анчелотти тренировал итальянские "Реджано", "Парму", "Ювентус", "Милан", "Наполи," Челси ", французский ПСЖ, испанский" Реал "и немецкий" Баварию ". Дважды приводил" Милан "к победе в Лиге чемпионов - в 2007 и 2003 году, когда за команду играл украинец Андрей Шевченко.