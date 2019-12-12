 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортКоманду Ярмоленко может возглавить любимый тренер Шевченко

Команду Ярмоленко может возглавить любимый тренер Шевченко


фото: eurosport.com
Итальянский тренер Карло Анчелотти получил приглашение от английского "Вест Хэма", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко

Об этом сообщает Сalciomercato.

Сейчас Анчелотти находится в поисках работы после увольнения из итальянского "Наполи". Знаменитый тренер хочет трудоустроиться в Англии, где он получил предложения от "Эвертона" и "Арсенала".

В борьбу за тренера 12 декабря также вмешался "Вест Хэм", который ищет замену чилийцу Мануэлю Пеллегрини из-за неудовлетворительных результатов в чемпионате Англии, где лондонцы занимают 15-е место.

Представители тренера уже находятся в Англии и решают какой именно клуб возглавит итальянец.

60-летний Анчелотти тренировал итальянские "Реджано", "Парму", "Ювентус", "Милан", "Наполи," Челси ", французский ПСЖ, испанский" Реал "и немецкий" Баварию ". Дважды приводил" Милан "к победе в Лиге чемпионов - в 2007 и 2003 году, когда за команду играл украинец Андрей Шевченко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 декабря, 2019 четверг

больше новостей

12 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать