"Наполи" уволил главного тренера Анчелотти сразу после выхода в плей-офф ЛЧ
Об этом сообщает "Наполи" в twitter.
"Наполи" решил прекратить сотрудничество с Карло Анчелотти. Дружба и взаимное уважение между клубом, его президентом Аурелио Де Лаурентис и Карло Анчелотти остаются неизменными", - говорится в заявлении клуба.
Отставка произошла сразу после выхода "Наполи" в плей-офф Лиги чемпионов. Карло Анчелотти возглавил "Наполи" в мае 2018 года. Его контракт был рассчитан на три года. У тренера был конфликт с президентом клуба.
60-летний Анчелотти также тренировал итальянские "Реджано", "Парму", "Ювентус", "Милан", "Челси", французский ПСЖ, испанский "Реал" и немецкий "Баварию". В 2003 и 2007 годах приводил "Милан" к победе в Лиге чемпионов.
La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l'incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti.- Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 10, 2019
Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti
- Напомним, 10 декабря в заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов "Наполи" разгромил бельгийский "Генк" со счетом 4:0 и вышел в 1/8 финала.
- 11 декабря, в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер", в Харькове, примет итальянскую "Аталанту". Матч начнется в 19:55 .
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