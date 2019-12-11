"Наполи" уволил главного тренера Анчелотти сразу после выхода в плей-офф ЛЧ

11 декабря, 2019, 10:20

Итальянский футбольный клуб "Наполи" уволил с поста главного тренера Карло Анчелотти после выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов

Об этом сообщает "Наполи" в twitter.

"Наполи" решил прекратить сотрудничество с Карло Анчелотти. Дружба и взаимное уважение между клубом, его президентом Аурелио Де Лаурентис и Карло Анчелотти остаются неизменными", - говорится в заявлении клуба.

Отставка произошла сразу после выхода "Наполи" в плей-офф Лиги чемпионов. Карло Анчелотти возглавил "Наполи" в мае 2018 года. Его контракт был рассчитан на три года. У тренера был конфликт с президентом клуба.

60-летний Анчелотти также тренировал итальянские "Реджано", "Парму", "Ювентус", "Милан", "Челси", французский ПСЖ, испанский "Реал" и немецкий "Баварию". В 2003 и 2007 годах приводил "Милан" к победе в Лиге чемпионов.

La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l'incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti.

Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti - Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 10, 2019