Игрок "Шахтера" отказал французскому клубу
Об этом сообщает бразильский журналист Марсело Брага y twitter.
22-летний Майкон отверг вариант с трансфером в чемпионат Франции, ради возможности в дальнейшем выступать за донецкий "Шахтер", бразильцу также неинтересно возвращение на родину, в чемпионат Бразилии.
В нынешнем сезоне Майкон из-за травмы сыграл лишь в 4 матчах за "Шахтер", а результативными действиями не отметился. После 18-го тура УПЛ донецкий клуб лидирует в турнирной таблице, в активе команды 50 очков. У киевского "Динамо", которое находится на второй строчке 36 баллов.
O grande objetivo de Maycon neste momento da carreira é conseguir uma vaga na seleção brasileira que brigará por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Para isso, quer readquirir ritmo de jogo no Shakhtar #trcentral #gecorinthians- Marcelo Braga (@mabragatchelo) 19 декабря 2019
- 11 декабря в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл итальянской "Аталанте" со счетом 0: 3 и вылетел в Лигу Европы.
- 16 Декабря, стало известно, что по результатам жеребьевки Лиги Европы, в 1/16 финала "Шахтер" встретится с португальской "Бенфикой" .
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