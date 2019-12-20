Высший совет правосудия не уволиласудью Санина, который "запретил" Евромайдан
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
"Это уже не впервые члены ВСП защищают судей Майдана, особенно из скандального ОАСК. Интересно, что засуетились члены ВСП с заседанием по Санину именно в разгар судебной реформы, которую они заблокировали. Ведь создание этической комиссии, предусмотренной законом, может угрожать увольнением самим членам ВСП", - сказала эксперт ГПК Галина Чижик.
Высшая квалификационная комиссия судей еще в апреле 2018 года признала Санина недобросовестным и рекомендовала ВСП его уволить. Более года ВСП не рассматривал этот вопрос, и вот 19 декабря решил оставить его в должности.
Центр противодействия коррупции сообщает, что вместо очищения судебного корпуса ВСП обратился в правоохранительные органы по поводу действий самой ВПК. Высший совет правосудия хочет, чтобы СБУ и другие органы расследовали действия председателя правления ВПК Виталия Шабунина.
30 ноября 2013 года, в день первого разгона Майдана, судья Богдан Санин в ответ на иск КГГА постановил запретить массовые акции в центре Киева с 1 декабря 2013года по 7 января 2014 года. Это решение стало формальным оправданием попыток штурма Майдана.
- Напомним, ранее Высший совет правосудия отказался уволить судью Шевченковского суда Киева Валентину Малиновскую, хотя Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала ее не соответствующей занимаемой должности, еще в апреле 2018 года.
- 10 декабря стало известно, что Высший совет правосудия не уволил судью Майдана Евгения Аблова, который 6 лет назад обязал "Беркут" разогнать Майдан.
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