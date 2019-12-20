Высший совет правосудия не уволиласудью Санина, который "запретил" Евромайдан

20 декабря, 2019, 16:48

Высший совет правосудия отказалась освободить судью Окружного административного суда Киева Богдана Санина, который запретил массовые акции в центре Киева с 1 декабря 2013 года по 7 января 2014 года

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Это уже не впервые члены ВСП защищают судей Майдана, особенно из скандального ОАСК. Интересно, что засуетились члены ВСП с заседанием по Санину именно в разгар судебной реформы, которую они заблокировали. Ведь создание этической комиссии, предусмотренной законом, может угрожать увольнением самим членам ВСП", - сказала эксперт ГПК Галина Чижик.

Высшая квалификационная комиссия судей еще в апреле 2018 года признала Санина недобросовестным и рекомендовала ВСП его уволить. Более года ВСП не рассматривал этот вопрос, и вот 19 декабря решил оставить его в должности.

Центр противодействия коррупции сообщает, что вместо очищения судебного корпуса ВСП обратился в правоохранительные органы по поводу действий самой ВПК. Высший совет правосудия хочет, чтобы СБУ и другие органы расследовали действия председателя правления ВПК Виталия Шабунина.

30 ноября 2013 года, в день первого разгона Майдана, судья Богдан Санин в ответ на иск КГГА постановил запретить массовые акции в центре Киева с 1 декабря 2013года по 7 января 2014 года. Это решение стало формальным оправданием попыток штурма Майдана.