Высший совет правосудия отказался уволить судью, которая осудила избитого Беркутом на Майдане фотографа
Об этом сообщил адвокат избитого фотографа Сергея Нужненко Роман Маселко в Facebook.
"Высший совет правосудия издевается над всех нас с особым цинизмом", - прокомментировал адвокат.
Маселко напоминает, что судья Малиновская в декабре 2013 года бросила за решетку фотографа Сергея Нужненко, которого избили беркуты на Банковой 1 декабря, а прокуратура обвинила в избиении планшетом и камерой более 70 беркутов.
Адвокат напомнил, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины в апреле прошлого года признала судью Малиновскую такой, что не соответствует занимаемой должности и направила в ВРП представление об ее увольнении.
Также он добавил, что невестка судьи Малиновской уже длительное время работает руководителем отдела в Высшем совете правосудия.
Также адвокат Маселко напомнил, что 19 апреля ВРП будет рассматривать вопрос об увольнении известного судьи Санина, который запретил Майдан и прокомментировал это следующим образом:
"Сначала думал, что из него в очередной раз сделают сакральную жертву, но теперь думаю, что и ему ничего не угрожает. Такие судьи как Малиновская и Санин нужны ВРУ."
- Напомним, 10 декабря стало известно, что Высший совет правосудия не уволили судью Майдана Евгения Аблова, который 6 лет назад обязал Беркут разогнать Майдан.
Читайте также
-
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
Читайте также
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция