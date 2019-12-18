Высший совет правосудия отказался уволить судью, которая осудила избитого Беркутом на Майдане фотографа

18 декабря, 2019, 11:05

Высший совет правосудия отказался уволить судью Шевченковского суда Киева Валентину Малиновскую, хотя Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала ее такой, что не соответствует должности, еще в апреле 2018 года

Об этом сообщил адвокат избитого фотографа Сергея Нужненко Роман Маселко в Facebook.

"Высший совет правосудия издевается над всех нас с особым цинизмом", - прокомментировал адвокат.

Маселко напоминает, что судья Малиновская в декабре 2013 года бросила за решетку фотографа Сергея Нужненко, которого избили беркуты на Банковой 1 декабря, а прокуратура обвинила в избиении планшетом и камерой более 70 беркутов.

Адвокат напомнил, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины в апреле прошлого года признала судью Малиновскую такой, что не соответствует занимаемой должности и направила в ВРП представление об ее увольнении.

Также он добавил, что невестка судьи Малиновской уже длительное время работает руководителем отдела в Высшем совете правосудия.

Также адвокат Маселко напомнил, что 19 апреля ВРП будет рассматривать вопрос об увольнении известного судьи Санина, который запретил Майдан и прокомментировал это следующим образом:

"Сначала думал, что из него в очередной раз сделают сакральную жертву, но теперь думаю, что и ему ничего не угрожает. Такие судьи как Малиновская и Санин нужны ВРУ."