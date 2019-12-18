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Espreso.tvОбществоВысший совет правосудия отказался уволить судью, которая осудила избитого Беркутом на Майдане фотографа

Высший совет правосудия отказался уволить судью, которая осудила избитого Беркутом на Майдане фотографа

судья Малиновская
судья Малиновская
фото: LB.ua
Высший совет правосудия отказался уволить судью Шевченковского суда Киева Валентину Малиновскую, хотя Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала ее такой, что не соответствует должности, еще в апреле 2018 года

Об этом сообщил адвокат избитого фотографа Сергея Нужненко Роман Маселко в Facebook.

"Высший совет правосудия издевается над всех нас с особым цинизмом", - прокомментировал адвокат.

Маселко напоминает, что судья Малиновская в декабре 2013 года бросила за решетку фотографа Сергея Нужненко, которого избили беркуты на Банковой 1 декабря, а прокуратура обвинила в избиении планшетом и камерой более 70 беркутов.

Адвокат напомнил, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины в апреле прошлого года признала судью Малиновскую такой, что не соответствует занимаемой должности и направила в ВРП представление об ее увольнении.

Также он добавил, что невестка судьи Малиновской уже длительное время работает руководителем отдела в Высшем совете правосудия.

Также адвокат Маселко напомнил, что 19 апреля ВРП будет рассматривать вопрос об увольнении известного судьи Санина, который запретил Майдан и прокомментировал это следующим образом:

"Сначала думал, что из него в очередной раз сделают сакральную жертву, но теперь думаю, что и ему ничего не угрожает. Такие судьи как Малиновская и Санин нужны ВРУ."

  • Напомним, 10 декабря стало известно, что Высший совет правосудия не уволили судью Майдана Евгения Аблова, который 6 лет назад обязал Беркут разогнать Майдан.
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