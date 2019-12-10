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Espreso.tvОбществоДела Майдана: Высший совет правосудия не уволил судью Аблова

Дела Майдана: Высший совет правосудия не уволил судью Аблова

Высший совет правосудия не уволил судью Майдана Евгения Аблова, который 6 лет назад обязал Беркут разогнать Майдан. Его наказали только строгим выговором с лишением премий в течение 3 месяцев

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Это решение ВРУ еще раз подтверждает необходимость ее перезагрузки. Члены Высшего совета правосудия в очередной раз доказали, что не готовы увольнять "своих", несмотря на любые незаконные решения судей", - комментирует экс-перт Центра противодействия коррупции Галина Чижики.

Сообщается, что Аблов не пришел на заседание по рассмотрению своего вопроса. Его удалось встретить рядом со зданием ВРУ, однако в само помещение он не зашел и бежал от активистов.

 

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