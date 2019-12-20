 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСБУ пришла с обысками в фитнес-центр по делу "Кузницы на Рыбацком"

СБУ пришла с обысками в фитнес-центр по делу "Кузницы на Рыбацком"


фото: ssu.gov.ua
20 декабря ГБР и СБУ проводят обыски в спорткомплексе "5 элемент" в деле купли-продажи "Кузницы на Рыбацком"

Об этом сообщают журналисты "5 канала ".

Как отмечают журналисты, следственные действия проводят по делам по купле-продаже предприятия "Кузница на Рыбацком" и вероятного исчезновения техники с ситуативной комнаты СНБО.

В то же время бизнесмен Гарик Корогодский сообщает в Facebook, что Служба безопасности Украины проводит обыски в спортивном клубе "5 элемент", который связывают с пятым президентом Петром Порошенко  и экс-депутатом Игорем Кононенко.

  • Напомним, летом ГБР вызвало Петра Порошенко на допросы, по "Кузнице на Рыбацком"
  • 29 ноября Киевский апелляционный суд снял арест с завода "Кузница на Рыбацком", заявив, что ходатайство ГБР необоснованно.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 декабря, 2019 пятница

больше новостей

20 декабря, 2019 пятница

19 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать