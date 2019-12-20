СБУ пришла с обысками в фитнес-центр по делу "Кузницы на Рыбацком"

20 декабря, 2019, 13:13

20 декабря ГБР и СБУ проводят обыски в спорткомплексе "5 элемент" в деле купли-продажи "Кузницы на Рыбацком"

Об этом сообщают журналисты "5 канала ".

Как отмечают журналисты, следственные действия проводят по делам по купле-продаже предприятия "Кузница на Рыбацком" и вероятного исчезновения техники с ситуативной комнаты СНБО.

В то же время бизнесмен Гарик Корогодский сообщает в Facebook, что Служба безопасности Украины проводит обыски в спортивном клубе "5 элемент", который связывают с пятым президентом Петром Порошенко и экс-депутатом Игорем Кононенко.