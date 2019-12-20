СБУ пришла с обысками в фитнес-центр по делу "Кузницы на Рыбацком"
20 декабря, 2019, 13:13
20 декабря ГБР и СБУ проводят обыски в спорткомплексе "5 элемент" в деле купли-продажи "Кузницы на Рыбацком"
Об этом сообщают журналисты "5 канала ".
Как отмечают журналисты, следственные действия проводят по делам по купле-продаже предприятия "Кузница на Рыбацком" и вероятного исчезновения техники с ситуативной комнаты СНБО.
В то же время бизнесмен Гарик Корогодский сообщает в Facebook, что Служба безопасности Украины проводит обыски в спортивном клубе "5 элемент", который связывают с пятым президентом Петром Порошенко и экс-депутатом Игорем Кононенко.
Читайте также
-
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
Читайте также
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция