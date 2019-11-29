Суд решил, что арест "Кузницы на Рыбацком" по ходатайству ГБР необоснован

29 ноября, 2019, 21:17

Киевский апелляционный суд снял арест с завода "Кузница на Рыбацком"

Об этом сообщает liga.net .

Суд рассмотрел жалобу на арест имущества, который в сентябре наложил Печерский райсуд Киева. Апелляционная инстанция отказала Госбюро расследований (ГБР) в аресте.

Апелляционный суд пришел к выводу, что решение Печерского суда об аресте было необоснованным, а ходатайство ГБР об аресте имущества было внесено с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса.

Арест сняли с комплекса производственных зданий площадью 115,8 тыс. кв. м, пожарного депо, тира на Рыбачьем полуострове, семи общежитий, нежилого помещения площадью 3600 кв. м и павильона.

Арест также снят по корпоративным правам 3,2 млн именных акций завода. ГБР ходатайствовало об аресте в связи с расследованием сделки купли продажи завода между Петром Порошенко и Сергеем Тигипко.