Роналду похвастался новой коллекцией одежды

20 декабря, 2019, 15:10

Знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду представил новую коллекцию одежды от собственного бренда CR7

Об этом футболист сообщил в Instagram.

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду уже давно не просто футболист, но и лицо различных рекламных компаний, а также и владелец бренда одежды CR7.

34-летний Роналду поделился с болельщиками фотографией, на которой он одет в одежду собственного бренда, тем самым футболист поощрил покупать новую коллекцию от CR7.