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Espreso.tvСпортРоналду похвастался новой коллекцией одежды

Роналду похвастался новой коллекцией одежды


фото: AFP
Знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду представил новую коллекцию одежды от собственного бренда CR7

Об этом футболист сообщил в Instagram.

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду уже давно не просто футболист, но и лицо различных рекламных компаний, а также и владелец бренда одежды CR7.

34-летний Роналду поделился с болельщиками фотографией, на которой он одет в одежду собственного бренда, тем самым футболист поощрил покупать новую коллекцию от CR7.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Looking good or what! Now you can get this and other CR7 outfits in my new website , just in time for Christmas. Head over to @ cr7cristianoronaldo # CR7 #PLAYFECTIONISM

Сообщение, распространенный Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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