Роналду похвастался новой коллекцией одежды
20 декабря, 2019, 15:10
Знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду представил новую коллекцию одежды от собственного бренда CR7
Об этом футболист сообщил в Instagram.
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду уже давно не просто футболист, но и лицо различных рекламных компаний, а также и владелец бренда одежды CR7.
34-летний Роналду поделился с болельщиками фотографией, на которой он одет в одежду собственного бренда, тем самым футболист поощрил покупать новую коллекцию от CR7.
- 18 декабря нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче против "Сампдории" забил чудо-гол головой и сравнил себя с культовым баскетболистом Майклом Джорданом.
- 18 декабря вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон провел свой 647-й матч в чемпионате Италии, по этому показателю голкипер сравнялся с легендарным защитником "Милана" Паоло Мальдини.
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