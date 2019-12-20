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Espreso.tvОбщество"Не хотите работать цивилизованно? Что ж, давайте по-другому", - Зеленский о закрытии игровых залов

"Не хотите работать цивилизованно? Что ж, давайте по-другому", - Зеленский о закрытии игровых залов


фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский прокомментировал проваленный 19 декабря законопроект об игорном бизнесе и добавил, что знает, кто за этим стоит

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Полное сообщение президента:

"Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит.

Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет?

Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы.

Думай ... те ".

  • Напомним, 19 декабря Верховная Рада Украины 19 декабря не утвердила за основу и отправила на доработку законопроект №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.
  • 20 декабря Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сегодня с 16:00 все игорные заведения прекращают функционирование.
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