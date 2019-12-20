"Не хотите работать цивилизованно? Что ж, давайте по-другому", - Зеленский о закрытии игровых залов
20 декабря, 2019, 14:46
Владимир Зеленский прокомментировал проваленный 19 декабря законопроект об игорном бизнесе и добавил, что знает, кто за этим стоит
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Полное сообщение президента:
"Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит.
Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет?
Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы.
Думай ... те ".
- Напомним, 19 декабря Верховная Рада Украины 19 декабря не утвердила за основу и отправила на доработку законопроект №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.
- 20 декабря Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сегодня с 16:00 все игорные заведения прекращают функционирование.
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