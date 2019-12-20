"Не хотите работать цивилизованно? Что ж, давайте по-другому", - Зеленский о закрытии игровых залов

20 декабря, 2019, 14:46

Владимир Зеленский прокомментировал проваленный 19 декабря законопроект об игорном бизнесе и добавил, что знает, кто за этим стоит

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Полное сообщение президента:

"Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит.

Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет?

Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы.

Думай ... те ".