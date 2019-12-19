Рада отправила на доработку законопроект о легализации игорного бизнеса
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За направление законопроекта на доработку проголосовали 243 нардепа. При этом его принятие в первом чтении поддержали лишь 213 парламентариев.
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Законопроект имеет целью комплексно упорядочить деятельность в сфере организации и проведения азартных игр.
В частности, вводится система лицензирования деятельности в сфере азартных игр, размер платы за лицензии будет зависеть от вида игры, количества игрового оборудования и расположения игорного бизнеса. Также устанавливаются жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр с целью гарантирования выплат выигрышей.
Документ предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино - это территория пятизвездочных отелей, для игровых автоматов - гостиницы от трех звезд.
Законопроектом вводится система онлайн мониторинга для осуществления государственного контроля, а также создается концепция единого оператора лотерей, для стимулирования развития данного рынка.
Также проектом закона устанавливается принцип ограниченного количества лицензий в сфере азартных игр, размер платы за такие лицензии определяется по результатам электронных аукционов.
Инициатором законопроекта является нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.
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