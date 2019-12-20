До 16:00 работа всех игорных заведений должна быть прекращена, - Аваков
Об этом говорится на сайте МВД.
"Постановление Кабинета министров уже опубликовано и вступило в силу. Оно заключается в следующем - отменить приказ Государственного кабинета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Национальной полиции и фискальной службе обеспечить принятие соответствующих мер", - сказал Аваков.
Он отметил, что этот вопрос будет регулироваться специальным законом, который сейчас рассматривается и будет принят Верховной Радой.
"Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральние заведения должны быть закрыты. Я требую от главы полиции, Фискальная служба также будет приобщена. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений", - добавил министр.
Глава Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что полиция готова к выполнению приказа.
Начальник управления Департамента стратегических расследований Владимир Околит рассказал, что только за минувшую ночь полиция пресекла деятельность 152 объектов игорного бизнеса, которые считались незаконными.
- Напомним, что правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Министры проголосовали за отмену соответствующих положений по распространителей лотерей в лицензионных условиях.
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