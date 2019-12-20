"Десна" попрощалась с бывшим игроком "Динамо"
20 декабря, 2019, 14:09
Бывший полузащитник киевского "Динамо", а ныне черниговской "Десны" Андрей Богданов попрощался с партнерами по команде
Об этом футболист сообщил в instagram.
Полузащитник черниговской "Десны" Андрей Богданов опубликовал в соцсети запись, где попрощался с партнерами по команде, тренерским штабом и сотрудниками клуба. Хавбек поблагодарил за сотрудничество и заявил, что сейчас их "пути расходятся".
К "Десне" 29-летний Богданов присоединился в январе 2019-го года, и за это время сыграл за черниговцев 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. В свое время Богданов успел сыграть за "Динамо", "Металлист", "Волынь", "Олимпик" и "Александрию".
- 15 декабря "Динамо" одолело в Чернигове "Десну" и вышло на второе место в турнирной таблице.
- 15 декабря после матча чемпионата Украины по футболу фаны "Динамо" разгромили пригородную электричку Нежин - Киев и нанесли "Укрзализныце" убытков на 40 тыс. грн.
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