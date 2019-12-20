"Десна" попрощалась с бывшим игроком "Динамо"

20 декабря, 2019, 14:09

Бывший полузащитник киевского "Динамо", а ныне черниговской "Десны" Андрей Богданов попрощался с партнерами по команде

Об этом футболист сообщил в instagram.

Полузащитник черниговской "Десны" Андрей Богданов опубликовал в соцсети запись, где попрощался с партнерами по команде, тренерским штабом и сотрудниками клуба. Хавбек поблагодарил за сотрудничество и заявил, что сейчас их "пути расходятся".

К "Десне" 29-летний Богданов присоединился в январе 2019-го года, и за это время сыграл за черниговцев 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. В свое время Богданов успел сыграть за "Динамо", "Металлист", "Волынь", "Олимпик" и "Александрию".