"Арсенал" назначил тренером Артету
20 декабря, 2019, 16:43
Помощник Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" Микель Артета назначен главным тренером лондонского "Арсенала"
Об этом сообщает официальный twitter английского клуба.
Лондонский "Арсенал" официально объявил о назначении испанского специалиста Микеля Артета на пост главного тренера клуба, контракт с ним будет рассчитан на три с половиной года.
Последним местом работы испанца был английский "Манчестер Сити", где начиная с 2016-го года Артета работал помощником главного тренера Хосепа Гвардиолы.
В нынешнем сезоне АПЛ, после 17-го тура "Арсенал" идет на 10-м месте, отставая от зоны Лиги чемпионов на 7 очков.
Comunicado Oficial: Arteta- Arsenal (@Arsenal) 20 декабря 2019
- 17 декабря в Китае запретили упоминать английский футбольный клуб "Арсенал" в государственных СМИ за твит полузащитника лондонцев Месут Озила.
- Напомним, 15 декабря украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко принял участие в победном матче чемпионата Англии против "Арсенала" .
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