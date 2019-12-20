"Арсенал" назначил тренером Артету

20 декабря, 2019, 16:43

Помощник Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" Микель Артета назначен главным тренером лондонского "Арсенала"

Об этом сообщает официальный twitter английского клуба.

Лондонский "Арсенал" официально объявил о назначении испанского специалиста Микеля Артета на пост главного тренера клуба, контракт с ним будет рассчитан на три с половиной года.

Последним местом работы испанца был английский "Манчестер Сити", где начиная с 2016-го года Артета работал помощником главного тренера Хосепа Гвардиолы.

В нынешнем сезоне АПЛ, после 17-го тура "Арсенал" идет на 10-м месте, отставая от зоны Лиги чемпионов на 7 очков.