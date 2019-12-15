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Espreso.tvСпортЗинченко помог "Манчестер Сити" уничтожить "Арсенал" в чемпионате Англии

Зинченко помог "Манчестер Сити" уничтожить "Арсенал" в чемпионате Англии


фото: REUTERS
Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко принял участие в победном матче чемпионата Англии против "Арсенала"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Зинченко начал матч против "Арсенала" в запасе и вышел на замену на 85-й минуте.

"Манчестер Сити" решил все вопросы в матче еще в первом тайме. На 2-й и 40-й минутах забил Кевин де Брюйне, на 15-й минуте отличился Стерлинг.

"Манчестер Сити" победил "Арсенал" со счетом 3:0, набрал 35 очков и занимает третье место. От лидера - "Ливерпуля" команда Хосепа Гвардиолы отстает на 14 пунктов, а "Лестеру" уступает 4 баллами.

"Арсенал" 22 очка и идет на девятой позиции.

Чемпионат Англии

17-й тур

15 декабря

"Манчестер Сити" - "Арсенал" 3:0

Голы: Где Брюйне, 2, 40, Стерлинг, 15

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