В Китае запретили упоминать "Арсенал" в СМИ из-за твита футболиста лондонцев

17 декабря, 2019, 11:23

В Китае запретили упоминать английский футбольный клуб "Арсенал" в государственных СМИ из-за твита полузащитника лондонцев Месута Озила

Об этом сообщает The Telegraph.

Озил осудил притеснения мусульманского меньшинства уйгуров в западных провинциях Китая. После этого на китайском телевидении отменили трансляцию матча "Арсенала" с "Манчестер Сити" в чемпионате Англии.

Представители китайских государственных СМИ предупредили "Арсенал", что упоминание клуба будет под запретом, пока руководители лондонского клуба не извинятся за твит Озила.

Аккаунты Озила в китайских социальных сетях были заблокированы, а фан-клуб М10, в котором находилось около 30 тыс. человек, распущен. Китайские власти также приказали поисковикам убрать из выдачи имя немецкого футболиста турецкого происхождения.