В Китае запретили упоминать "Арсенал" в СМИ из-за твита футболиста лондонцев
17 декабря, 2019, 11:23
В Китае запретили упоминать английский футбольный клуб "Арсенал" в государственных СМИ из-за твита полузащитника лондонцев Месута Озила
Об этом сообщает The Telegraph.
Озил осудил притеснения мусульманского меньшинства уйгуров в западных провинциях Китая. После этого на китайском телевидении отменили трансляцию матча "Арсенала" с "Манчестер Сити" в чемпионате Англии.
Представители китайских государственных СМИ предупредили "Арсенал", что упоминание клуба будет под запретом, пока руководители лондонского клуба не извинятся за твит Озила.
Аккаунты Озила в китайских социальных сетях были заблокированы, а фан-клуб М10, в котором находилось около 30 тыс. человек, распущен. Китайские власти также приказали поисковикам убрать из выдачи имя немецкого футболиста турецкого происхождения.
- Напомним, 15 декабря украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко принял участие в победном матче чемпионата Англии против "Арсенала" .
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