23 декабря состоится видеоконференция об обмене пленными, - Олифер
20 декабря, 2019, 12:45
Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что на следующей неделе состоится видеоконференция по обмену удерживаемыми лицами в рамках ТКГ
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"В продолжение работы по освобождению лиц, содержащихся в ОРДЛО, видеоконференцию Трехсторонней контактной группы назначено на понедельником, 23 декабря 2019 года", - написала Олифер.
Накануне представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма говорил, что именно сегодня, 20 декабря, должна состояться скайп-конференция об обмене удерживаемыми лицами.
Напомним, 18 декабря участники Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе не договорились в вопросе обмена пленными.
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