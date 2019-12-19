Об обмене пленными будут договариваться 20 декабря в режиме видеоконференции, - Кучма

19 декабря, 2019, 15:48

Представитель Украины в трехстороннем контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил, что в пятницу, 20 декабря, должна состояться видеоконференция по вопросам обмена пленными

Об этом сообщила пресс-секретарь в Facebook Кучмы Дарка Олифер.

"Нам не удалось достичь того, чего хотелось. Не буду вдаваться в подробности и не хочу бросать на кого-то обвинения - переговорный процесс продолжается. Мы сегодня встретились у Президента, поговорили о результатах, как только я переговорил и с Грызловым. Надо все-таки попробовать завтра, не откладывая, провести скайп-конференцию по этому вопросу. Сделать все, чтобы до Нового года освободить людей, хотя бы какую-то часть ", - сказал Кучма.

В то же время представитель Украины в Минске отметил, что проведение конференции 20 декабря не гарантирует результата в вопросе обмена пленными.

"Удастся или не удастся - неизвестно. Но президент ставит этот вопрос на первом месте, у него колоссальное желание добиться результата", - добавил Кучма.