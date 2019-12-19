Об обмене пленными будут договариваться 20 декабря в режиме видеоконференции, - Кучма
Об этом сообщила пресс-секретарь в Facebook Кучмы Дарка Олифер.
"Нам не удалось достичь того, чего хотелось. Не буду вдаваться в подробности и не хочу бросать на кого-то обвинения - переговорный процесс продолжается. Мы сегодня встретились у Президента, поговорили о результатах, как только я переговорил и с Грызловым. Надо все-таки попробовать завтра, не откладывая, провести скайп-конференцию по этому вопросу. Сделать все, чтобы до Нового года освободить людей, хотя бы какую-то часть ", - сказал Кучма.
В то же время представитель Украины в Минске отметил, что проведение конференции 20 декабря не гарантирует результата в вопросе обмена пленными.
"Удастся или не удастся - неизвестно. Но президент ставит этот вопрос на первом месте, у него колоссальное желание добиться результата", - добавил Кучма.
- Напомним, 18 декабря участники Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе не договорились в вопросе обмена пленными.
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