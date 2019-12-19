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Espreso.tvСпортЗинченко признан лучшим игроком "Манчестер Сити" в кубковом матче

Зинченко признан лучшим игроком "Манчестер Сити" в кубковом матче


фото: twitter
В матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" победил "Оксфорд Юнайтед" со счетом 3: 1, а украинский футболист Александр Зинченко стал лучшим по показателю ТТД

Об этом сообщает zbirna.

18 декабря полузащитник сборной Украины Александр Зинченко вернулся в основной состав "Манчестер Сити" и провел на футбольном поле все 90 минут в матче Кубка английской лиги против "Оксфорд Юнайтед" (3: 1).

Украинец показал высокую активность, выполнив 141 ТТД (технико-тактические действия), что является лучшим показателем в команде. Брак у Зинченко был всего 13%, при этом он выиграл только 6 единоборств из 13. В активе украинца три фланговые передачи, один острый пас и один неточный удар по воротам. Также 22-летний Зинченко сделал один отбор, шесть перехватов и 12 подборов.

В субботу, 21 декабря, "Манчестер Сити" принимает "Лестер" в рамках 18-го тура чемпионата Англии по футболу.

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