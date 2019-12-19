Зинченко признан лучшим игроком "Манчестер Сити" в кубковом матче
Об этом сообщает zbirna.
18 декабря полузащитник сборной Украины Александр Зинченко вернулся в основной состав "Манчестер Сити" и провел на футбольном поле все 90 минут в матче Кубка английской лиги против "Оксфорд Юнайтед" (3: 1).
Украинец показал высокую активность, выполнив 141 ТТД (технико-тактические действия), что является лучшим показателем в команде. Брак у Зинченко был всего 13%, при этом он выиграл только 6 единоборств из 13. В активе украинца три фланговые передачи, один острый пас и один неточный удар по воротам. Также 22-летний Зинченко сделал один отбор, шесть перехватов и 12 подборов.
В субботу, 21 декабря, "Манчестер Сити" принимает "Лестер" в рамках 18-го тура чемпионата Англии по футболу.
- 15 декабря краинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко принял участие в победном матче чемпионата Англии против "Арсенала".
- Напомним, 14 декабря другой украинский футболист Андрей Ярмоленко помог "Вест гему" переиграть "Саутгемптон" в чемпионате Англии.
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