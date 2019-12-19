Зеленский назначил послов в Китай, Молдову и на Ближний Восток

19 декабря, 2019, 12:09

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Камышев в 2004-2009 годах уже занимал эту должность, а также в КНДР и Монголии по совместительству, позже был заместителем министра Кабинета министров.

В апреля 2014 года был снят с должности заместителя руководителя секретариата Кабмина, до этого был заместителем министра Кабинета министров при Януковиче

Послом Украины в Молдове назначен Марка Шевченко, который был временным поверенным в делах Украины в Канаде.

Шевченко имеет опыт работы с Молдовой, ведь в 2003-2007 гг. Работал советником по политическим вопросам посольства Украины в Молдове.

В 2012 и 2014-15 годах Шевченко был временным поверенным в делах Украины в Канаде.

Так, Мирославу Щербатюк назначен послом в Украине в Иорданском Хашимитском Королевстве. Андрея Кузьменко - послом Украины в Государстве Катар.

Напомним, Владимир Ельченко указом от 18 декабря назначен послом Украины в США, после того как его уволили с должностей постоянного представителя Украины в ООН и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Ямайке.

А должность постоянного представителя Украины в ООН занял заместитель главы МИД Сергей Кислица.