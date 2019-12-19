Зеленский назначил Ельченко послом в США

19 декабря, 2019, 10:49

Соответствующий указ №911 от 18 декабря обнародовано на сайте главы государства в четверг.

"Назначить Ельченко Владимира Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в США", - говорится в указе.

Другим указом №910 Зеленский уволил Ельченко с должности постпреда в ООН и посла в Ямайке.

Ельченко в 2010-2015 годах был послом Украины в РФ, с декабря 2015 года - постоянный представитель Украины при ООН.