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Espreso.tvМирЗеленский назначил Ельченко послом в США

Зеленский назначил Ельченко послом в США

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Ельченко с должности постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом Украины в США

Соответствующий указ №911 от 18 декабря обнародовано на сайте главы государства в четверг.

"Назначить Ельченко Владимира Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в США", - говорится в указе.

Другим указом №910 Зеленский  уволил Ельченко с должности постпреда в ООН и посла в Ямайке.

Ельченко в 2010-2015 годах был послом Украины в РФ, с декабря 2015 года - постоянный представитель Украины при ООН.

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