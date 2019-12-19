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Espreso.tvМир"Марш политического самоубийства": Трамп отреагировал на результаты голосования относительно своего импичмента

"Марш политического самоубийства": Трамп отреагировал на результаты голосования относительно своего импичмента


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп назвал голосование в Палате представителей Конгресса по статьям обвинения против него в рамках процедуры импичмента политическим самоубийством Демократической партии

Об этом сообщает CNN.

На данный момент американский лидер выступает перед сторонниками в штате Мичиган.

"Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии", - сказал он.

Трамп заявил, что своим голосованием демократы "обесценили импичмент".

"После трех лет зловещего охоты на ведьм, обманов, мошенничества демократы Палаты пытаются аннулировать бюллетени десятков миллионов американцев-патриотов", - добавил Трамп.

Кроме того американский президент уверен, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после выборов 2020 лишится своей должности.

"Я знаю точно одно: десятки миллионов американцев появятся на избирательные участки в следующем году, чтобы своим голосованием сместить Пелоси с его должности", - заявил Трамп.

Напомним, вечером 18 декабря (по киевскому времени - в ночь на 19 декабря) Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

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