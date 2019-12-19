Шовковский рассказал, кто создал "Динамо" Лобановского
Об этом сообщает "Вацко LIVE" в youtube.
Бывший вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский с теплотой вспомнил сотрудничество с известным украинским специалистом Йожефом Сабо
"Хочу поблагодарить Сабо за веру в меня, как он в свое время поверил и в Андрея Шевченко. Это Сабо дал возможность мне и Шевченко сыграть в первой команде. При нем начинал играть и Ващук, он принимал Хацкевича, Белькевича и Калитвинцева. Он очень хорошо понимает футбол. Команду Лобановского собрал Сабо", - рассказал вратарь.
Также Александр Шовковский вспомнил и о минусах известного тренера.
"Он был очень эмоциональный, эти эмоции ему иногда мешали. Из-за эмоций он не мог осуществить некоторые действия, которые изменили бы ход событий на футбольном поле. Сабо видел ошибку и заводился, а если бы мог подсказать - было бы намного лучше", - сказал Шовковский .
Легендарный вратарь провел в киевском "Динамо" 23 года, всего за карьеру сыграл 742 матча, в которых пропустил 561 гол.
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