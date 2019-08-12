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Espreso.tvСпортШовковский назвал самого сурового тренера в своей карьере

Шовковский назвал самого сурового тренера в своей карьере


фото: ua-football.com
Легендарный украинский голкипер Александр Шовковский рассказал, кто был самым строгим тренером в его карьере

Об этом сообщает Футбол 24

Шовковский назвал самым строгим тренером, с которым ему приходилось работать, Валерия Лобановского.

"Мой самый строгий тренер? Валерий Васильевич Лобановский, с ним невозможно было шутить, все просто боялись это делать. Хотя со временем я понял, что с юмором у него все было хорошо", - признался Шовковский.

Легендарный вратарь провел в киевском "Динамо" 23 года, всего за карьеру сыграл 742 матча, в которых пропустил 561 гол.

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