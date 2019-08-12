Шовковский назвал самого сурового тренера в своей карьере
12 августа, 2019, 15:37
Легендарный украинский голкипер Александр Шовковский рассказал, кто был самым строгим тренером в его карьере
Об этом сообщает Футбол 24
Шовковский назвал самым строгим тренером, с которым ему приходилось работать, Валерия Лобановского.
"Мой самый строгий тренер? Валерий Васильевич Лобановский, с ним невозможно было шутить, все просто боялись это делать. Хотя со временем я понял, что с юмором у него все было хорошо", - признался Шовковский.
Легендарный вратарь провел в киевском "Динамо" 23 года, всего за карьеру сыграл 742 матча, в которых пропустил 561 гол.
- Этим летом знаменитый голкипер "Динамо" Александр Шовковский проехал на мотоцикле 5,5 тыс. км по странам Европы.
- 5 апреля легендарный голкипер "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский начал заниматься боксом.
- В 2018 году экс-вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Александр Шовковский получил должность в национальной сборной.
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