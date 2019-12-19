Российской группе "Воровайки" запрещен въезд в Украину, - СБУ
19 декабря, 2019, 22:01
Участницам российской группы "Воровайки", которые поют антиукраинские песни, запретили въезд в Украину
Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-центр СБУ.
"В обществе возник большой резонанс из-за сообщения о возможном прибытии в Украину российской группы "Воровайки". В настоящее время действует запрет въезда участникам этого коллектива - Павловой Яне, Надиктовой Ларисе и Теркуловой Диане", - говорится в сообщении.
СБУ отмечает, что решение принято на основании закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" в целях обеспечения национальной безопасности.
- Напомним, ранее стало известно, что российская группа "Воровайки", которая поет "блатные" антиукраинские песни, запланировала концерт в Киеве в феврале 2020 года.
- После огласки и общественного резонанса продажу билетов на концерт "Воровайок" в Киеве остановили.
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