Российской группе "Воровайки" запрещен въезд в Украину, - СБУ

19 декабря, 2019, 22:01

Участницам российской группы "Воровайки", которые поют антиукраинские песни, запретили въезд в Украину

Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-центр СБУ.

"В обществе возник большой резонанс из-за сообщения о возможном прибытии в Украину российской группы "Воровайки". В настоящее время действует запрет въезда участникам этого коллектива - Павловой Яне, Надиктовой Ларисе и Теркуловой Диане", - говорится в сообщении.

СБУ отмечает, что решение принято на основании закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" в целях обеспечения национальной безопасности.