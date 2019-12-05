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Espreso.tvОбществоАнтиукраинская группа "Воровайки" анонсировала концерт в Киеве

Антиукраинская группа "Воровайки" анонсировала концерт в Киеве

Российская группа "Воровайки", который поет антиукраинские песни в стиле "русский шансон", запланировала концерт в Киеве в феврале 2020 года

Об этом написал журналист Александр Рудоманов в Facebook.

"11 февраля 2020 Воровайки будут выступать в Киеве, 10 февраля в Харькове, 14 февраля в Николаеве, а 9 в Одессе. Все ничего, но есть две детали. 1) Они должны были выступать в "ДНР" и "ЛНР". 2) они поют прямые украинофобские песни ", - написал журналист.

"УКРАИНА! Ура, мы будем у вас в феврале! И мы знаем, что эта радость взаимная! Ждем вас на концертах!" - написано на странице "Воровайок" в Instagram.

 

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