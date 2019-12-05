Концерт группы "Воровайки" в Октябрьском дворце не состоится, - МЦКИ
5 декабря, 2019, 12:45
5 декабря стало известно о временном приостановлении продажи билетов на концерт группы "Воровайки" в Киеве. На сайте дистрибьютора анонса о выступлении 11 февраля в Киеве также уже нет
Об этом сообщает МЦКИ Октябрьский дворец на странице в Facebook.
"В связи с сообщениями СМИ о проведении концерта группы "Воровайки" в МЦКИ Октябрьский сообщаем: в адрес Октябрьского было направлено письмо о проведении данного события, но Октябрьский дворец отказал в подписании договора о проведении этого мероприятия", - говорится в сообщении.
- Напомним, Российская группа "Воровайки", который поет антиукраинские песни в стиле "русский шансон", запланировал концерт в Киеве в феврале 2020 года.
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