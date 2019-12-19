"Карпаты" погнали хорватского легионера
19 декабря, 2019, 16:37
Львовские "Карпаты" расторгли контракт с хорватским футболистом Фране Войковичем
Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.
"Карпаты" продолжают "чистку" состава. 19 декабря клуб объявил о прекращении сотрудничества с хорватским полузащитником Фране Войковичем, который присоединился к команде этим летом.
В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник провел за "Карпаты" 13 матчей, из них только 4 в стартовом составе, Войковичу удалось забить 2 гола и отдать 1 результативную передачу.
В турнирной таблице чемпионата Украины "Карпаты" с 11 пунктами занимают последнюю позицию.
- 15 декабря в 18-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" победила дома "Карпаты" и отправила львовян на последнюю позицию в турнирной таблице.
- 4 декабря львовские "Карпаты" расторгли контракт с немецким нападающим Мелвином Лоренцом.
- 28 ноября "Карпаты" обратились к мэру Львова Андрею Садовому с призывом спасти знаменитый футбольный клуб от исчезновения.
Читайте также
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
-
12 декабря, 2019 Виталий Портников: Зеленский оказался в "нормандском" тупике
-
Читайте также
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
-
12 декабря, 2019 Виталий Портников: Зеленский оказался в "нормандском" тупике