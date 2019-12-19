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Espreso.tvСпорт"Карпаты" погнали хорватского легионера

"Карпаты" погнали хорватского легионера


фото: fckarpaty.com
Львовские "Карпаты" расторгли контракт с хорватским футболистом Фране Войковичем

Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

"Карпаты" продолжают "чистку" состава. 19 декабря клуб объявил о прекращении сотрудничества с хорватским полузащитником Фране Войковичем, который присоединился к команде этим летом.

В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник провел за "Карпаты" 13 матчей, из них только 4 в стартовом составе, Войковичу удалось забить 2 гола и отдать 1 результативную передачу.

В турнирной таблице чемпионата Украины "Карпаты" с 11 пунктами занимают последнюю позицию.

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