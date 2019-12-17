В Нацбанке рассказали о плане на случай признания судом национализации Приватбанка незаконной
Об этом сообщила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова во время презентации декабрьского отчета о финансовой стабильности НБУ, передает hromadske .
"Если будет отменена национализация, это означает двустороннюю реституцию, то есть отличие всех других действий, которые были сделаны после национализации, включая докапитализацию банка, в результате чего банк потеряет капитал и признается неплатежеспособным. Все последующие шаги мы будем координировать с правительством ", - сообщила Рожкова.
Она отметила, что в случае принятия отрицательного решения апелляции в административном суде, такое решение не будет иметь немедленных хозяйственных последствий.
"Мы не делаем никаких прогнозов относительно решения суда, но в случае его отрицательного решения мы имеем план и мы удержим финансовую стабильность. Это будет немного сложнее, это будет негативным сигналом для инвесторов ... и это осложнит нашу работу в принципе, но это не разрушит нашу финансовую стабильность и сотрудничество с МВФ ", - добавила Рожкова.
Заместитель главы НБУ отметила, что международные партнеры Украины, отдельная МВФ, понимают, что судебная ветвь власти является независимой и влиять на нее ни правительство, ни Нацбанк не могут. В то же время там настаивают на том, чтобы государство сделало максимум для того, чтобы сохранить финансовую стабильность и вернуть выведенные из ПриватБанка средства вкладчиков.
- Напомним, 19 декабря состоится рассмотрение апелляции на решение Окружного административного суда, который признал незаконным решение о неплатежеспособности ПриватБанка и его национализацию. Это дело рассмотрит Шестой апелляционный административный суд.
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