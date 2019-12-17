В Нацбанке рассказали о плане на случай признания судом национализации Приватбанка незаконной

17 декабря, 2019, 14:44

Если апелляционный суд примет отрицательное для государства решение о законности национализации ПриватБанка, Национальный банк Украины признает этот банк неплатежеспособным, однако будет делать все, чтобы сохранить финансовую стабильность

Об этом сообщила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова во время презентации декабрьского отчета о финансовой стабильности НБУ, передает hromadske .

"Если будет отменена национализация, это означает двустороннюю реституцию, то есть отличие всех других действий, которые были сделаны после национализации, включая докапитализацию банка, в результате чего банк потеряет капитал и признается неплатежеспособным. Все последующие шаги мы будем координировать с правительством ", - сообщила Рожкова.

Она отметила, что в случае принятия отрицательного решения апелляции в административном суде, такое решение не будет иметь немедленных хозяйственных последствий.

"Мы не делаем никаких прогнозов относительно решения суда, но в случае его отрицательного решения мы имеем план и мы удержим финансовую стабильность. Это будет немного сложнее, это будет негативным сигналом для инвесторов ... и это осложнит нашу работу в принципе, но это не разрушит нашу финансовую стабильность и сотрудничество с МВФ ", - добавила Рожкова.

Заместитель главы НБУ отметила, что международные партнеры Украины, отдельная МВФ, понимают, что судебная ветвь власти является независимой и влиять на нее ни правительство, ни Нацбанк не могут. В то же время там настаивают на том, чтобы государство сделало максимум для того, чтобы сохранить финансовую стабильность и вернуть выведенные из ПриватБанка средства вкладчиков.