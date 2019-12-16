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Espreso.tvОбществоСуд объявил перерыв в рассмотрении дела о "связанных" кредитах в ПриватБанке для семьи Суркисов

Суд объявил перерыв в рассмотрении дела о "связанных" кредитах в ПриватБанке для семьи Суркисов


фото: reuters
Большая палата Верховного суда объявила перерыв до 31 января 2020 года в рассмотрении дела по иску семьи Суркисов об отмене решения НБУ о признании членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами

Об этом сообщает НВ Бизнес .

Также семья Суркисов требует признать недействительными договоры обмена их средств на акции ПриватБанка (bail-in).

Сообщается, что перерыв объявлен в связи с необходимостью Генеральной прокуратуры ознакомиться с материалами дела.

Предметом спора является признание противоправным и отмене решения НБУ № 105 от 13.12.2016 года в части, касающейся истцов, признании противоправным и отмене приказа уполномоченного лица ФГВФЛ № 22 от 20.12.2016, и приказа № 44 в части, касающейся истцов, признание недействительными с момента заключения договоров приобретения акций дополнительной эмиссии, признании противоправными и отмене решений исполнительной дирекции Фонда, взыскание средств с ПриватБанка.

Отметим, что в рамках национализации ПриватБанка вклады семьи Суркисов обменяли на акции, ведь саму семью признали связанными с банком лицами. Проведение этой операции позволило государству в дальнейшем приобрести акции банка за 1 гривну и перевести банк в свою собственность (национализировать ПриватБанк). Семья Суркисов эту операцию обжаловала в судах различных инстанций, в том числе в Верховном суде.

Договоры обмена обязательств (bail-in) на акции дополнительной эмиссии ПриватБанка и последующие договоры продажи акций государству является технической процедурой национализации банка. Если признать договоры bail-in недействительными, то фактически национализация была проведена на основании неправомерных договоров.

Также решение в пользу Суркисов означает, что все, кто был признан связанным лицом с банком, могут обжаловать это, тогда государство рискует потерять около 29 млрд грн (сумма bail-in).

  • Напомним, в течение следующей недели (16-19 декабря) для состоится три судебных заседания, связанные с процессом национализации ПриватБанка .
  • 18 декабря состоится рассмотрение дела в Печерском суде Киева, в котором бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский требует признать недостоверной заявление НБУ, которое "унизило его честь, достоинство и деловую репутацию".
  • А 19 декабря состоится рассмотрение апелляции на решение Окружного административного суда, который признал незаконным решение о неплатежеспособности ПриватБанка и его национализации. Это дело рассмотрит Шестой апелляционный административный суд.
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