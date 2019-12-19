Путин назвал большую часть Украины российской территорией, с которой РФ сейчас "разбирается"

19 декабря, 2019, 14:34

Президент России Владимир Путин заявил, что все Причерноморья и восточная часть Украины - это исконно российские территории, и теперь РФ с этим разбирается

Об этом он заявил на пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос об отношении к Владимиру Ленину, сообщает Украинская правда.

"Что предложил Владимир Ильич Ленин? Он предложил не федерацию, а конфедерацию. По его решению, этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава Советского Союза. Но даже территории были нарезаны так, что они не всегда соответствовали традиционным местам обитания тех или иных народов, поэтому сразу возникли болевые точки. Они и сейчас между бывшими республиками имеют место быть и даже внутри Российской Федерации 2000 таких точек ", - рассказал Путин.

По словам хозяина российского президента, Сталин был против такой организации, но в конечном итоге принял ленинскую форму: "И что получилось? Вот мы только с коллегой из Украины говорили о наших отношениях".

"Но в ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые в Украину вообще не имели никакого отношения, все Причерноморья, западные земли русские были переданы Украине со странной формулировкой " для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине ", потому что Украина была сельской территорией ", - добавил Путин.

"Это несколько странное решение, но оно произошло. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина и теперь мы с этим разбираемся", - резюмировал хозяин Кремля.

Ранее Путин заявил, что танки у боевиков на Донбассе от государств, которые им симпатизируют.