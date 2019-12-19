Путин заявил, что танки у боевиков на Донбассе от государств, которые им симпатизируют
19 декабря, 2019, 14:16
Президент России Владимир Путин на своей большой пресс-конференции заявил, что на Донбассе нет иностранных войск, о необходимости вывода которых говорится в Минских соглашениях, но там есть наемники
Об этом сообщает Интерфакс.
Путин заявил, что на Донбассе есть наемники, "французы и немцы, на одной стороне и на другой", и с ними можно начать разбираться.
"Давайте с ними разбираться, но они не представляют основу вооруженных формирований самопровозглашенных республик", - сказал президент РФ и добавил, что там есть местная милиция, местные силы самообороны из местных жителей.
На вопрос откуда у них танки и тяжелая артиллерия, Путин сказал, что эту технику они получают от "структур государств, симпатизирующих" сторонам конфликта, "но это их техника", добавил он.
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