 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНародные депутаты отложили штрафы для владельцев "евроблях"

Народные депутаты отложили штрафы для владельцев "евроблях"

В четверг, 19 декабря, Верховная Рада приняла законопроект №2288, которым отсрочила до 31 декабря введение штрафов за нарушение порядка ввоза автомобилей из-за рубежа

Об этом говорится на странице законопроекта на сайте Верховной Рады.

"Целью принятия закона была отсрочка применения усиленных санкций за нарушение таможенных правил при ввозе транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины в таможенном режиме временного ввоза и перемещения их по этой территории в таможенном режиме транзита, но в полном объеме все эти цели достигнуты не была. В связи с этим возникла необходимость во внесении в Таможенный кодекс Украины дополнительных изменений", - сказал заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Ковальчук.

По словам нардепа, в процессе подготовки документа ко второму чтению от парламентариев поступило 16 поправок, 11 из которых были учтены.

Напомним, законы о растаможивании ввозимых из-за границы автомобилей парламент одобрил в целом 8 ноября 2018 г.

Льготный период растамаживания авто на иностранном регистрации продолжался до 22 февраля 2019 г. - владельцы "евроблях" могли получить украинские номера за половину стандартного акцизного сбора.

В конце мая 2019 г. Верховная Рада отсрочила введение штрафов для владельцев нерастаможенных "евроблях" до 22 августа 2019 года.

22 августа в Украине были введены новые штрафные санкции за нарушение при ввозе автомобилей, однако уже в первый день работы Верховной Рады IХ созыва был зарегистрирован законопроект об отсрочке применения штрафных санкций .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 декабря, 2019 четверг

больше новостей

19 декабря, 2019 четверг

18 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать