Народные депутаты отложили штрафы для владельцев "евроблях"
Об этом говорится на странице законопроекта на сайте Верховной Рады.
"Целью принятия закона была отсрочка применения усиленных санкций за нарушение таможенных правил при ввозе транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины в таможенном режиме временного ввоза и перемещения их по этой территории в таможенном режиме транзита, но в полном объеме все эти цели достигнуты не была. В связи с этим возникла необходимость во внесении в Таможенный кодекс Украины дополнительных изменений", - сказал заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Ковальчук.
По словам нардепа, в процессе подготовки документа ко второму чтению от парламентариев поступило 16 поправок, 11 из которых были учтены.
Напомним, законы о растаможивании ввозимых из-за границы автомобилей парламент одобрил в целом 8 ноября 2018 г.
Льготный период растамаживания авто на иностранном регистрации продолжался до 22 февраля 2019 г. - владельцы "евроблях" могли получить украинские номера за половину стандартного акцизного сбора.
В конце мая 2019 г. Верховная Рада отсрочила введение штрафов для владельцев нерастаможенных "евроблях" до 22 августа 2019 года.
22 августа в Украине были введены новые штрафные санкции за нарушение при ввозе автомобилей, однако уже в первый день работы Верховной Рады IХ созыва был зарегистрирован законопроект об отсрочке применения штрафных санкций .
Читайте также
-
12 декабря, 2019 Виталий Портников: Зеленский оказался в "нормандском" тупике
-
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
Читайте также
-
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-