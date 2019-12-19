Народные депутаты отложили штрафы для владельцев "евроблях"

19 декабря, 2019, 20:07

В четверг, 19 декабря, Верховная Рада приняла законопроект №2288, которым отсрочила до 31 декабря введение штрафов за нарушение порядка ввоза автомобилей из-за рубежа

Об этом говорится на странице законопроекта на сайте Верховной Рады.

"Целью принятия закона была отсрочка применения усиленных санкций за нарушение таможенных правил при ввозе транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины в таможенном режиме временного ввоза и перемещения их по этой территории в таможенном режиме транзита, но в полном объеме все эти цели достигнуты не была. В связи с этим возникла необходимость во внесении в Таможенный кодекс Украины дополнительных изменений", - сказал заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Ковальчук.

По словам нардепа, в процессе подготовки документа ко второму чтению от парламентариев поступило 16 поправок, 11 из которых были учтены.

Напомним, законы о растаможивании ввозимых из-за границы автомобилей парламент одобрил в целом 8 ноября 2018 г.

Льготный период растамаживания авто на иностранном регистрации продолжался до 22 февраля 2019 г. - владельцы "евроблях" могли получить украинские номера за половину стандартного акцизного сбора.

В конце мая 2019 г. Верховная Рада отсрочила введение штрафов для владельцев нерастаможенных "евроблях" до 22 августа 2019 года.

22 августа в Украине были введены новые штрафные санкции за нарушение при ввозе автомобилей, однако уже в первый день работы Верховной Рады IХ созыва был зарегистрирован законопроект об отсрочке применения штрафных санкций .