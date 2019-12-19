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Espreso.tvОбществоНа пункте пропуска террористов "ДНР" умер пенсионер

На пункте пропуска террористов "ДНР" умер пенсионер


фото: donpress
В четверг, 19 декабря, на контрольно-пропускном пункте "ДНР" между оккупированной Горловкой и подконтрольной украинской власти территорией умер 69-летний житель Харцызска

Об этом сообщил представитель оккупантов Иван Приходько, передают "Новости Донбасса" .

"Житель Харцызска, 1950 года умер до приезда медицинской скорой помощи на КПП" Горловка", - написал Приходько в Telegram.

Напомним, 18 декабря в зоне ООС в Марьинке российско-террористические войска убили гражданского. По факту убийства мирного жителя Нацполиция открыла производство о теракте.

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