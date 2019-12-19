На пункте пропуска террористов "ДНР" умер пенсионер
19 декабря, 2019, 15:34
В четверг, 19 декабря, на контрольно-пропускном пункте "ДНР" между оккупированной Горловкой и подконтрольной украинской власти территорией умер 69-летний житель Харцызска
Об этом сообщил представитель оккупантов Иван Приходько, передают "Новости Донбасса" .
"Житель Харцызска, 1950 года умер до приезда медицинской скорой помощи на КПП" Горловка", - написал Приходько в Telegram.
Напомним, 18 декабря в зоне ООС в Марьинке российско-террористические войска убили гражданского. По факту убийства мирного жителя Нацполиция открыла производство о теракте.
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