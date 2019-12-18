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Espreso.tvОбществоУбийство жителя Марьинки россиянами: полиция открыла производство о теракте

Убийство жителя Марьинки россиянами: полиция открыла производство о теракте

По факту гибели мирного жителя Марьинки результате обстрела со стороны российских оккупантов Нацполиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Под процессуальным руководством Волновахского местной прокуратуры проводится досудебное расследование уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 258 (террористический акт) УК Украины", - говорится в сообщении.

Санкция этой статьи предусматривает наказание от 10 до 15 лет или пожизненное лишением свободы.

  • Напомним, 18 декабря около 12:37 в Марьинке, в результате обстрела со стороны вооруженных формирований РФ из стрелкового оружия был ранен мирный житель, который в это время находился во дворе собственного домовладения.
  • От пулевого ранения в брюшную полость 56-летний мужчина погиб на месте.
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