Убийство жителя Марьинки россиянами: полиция открыла производство о теракте

18 декабря, 2019, 21:06

По факту гибели мирного жителя Марьинки результате обстрела со стороны российских оккупантов Нацполиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Под процессуальным руководством Волновахского местной прокуратуры проводится досудебное расследование уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 258 (террористический акт) УК Украины", - говорится в сообщении.

Санкция этой статьи предусматривает наказание от 10 до 15 лет или пожизненное лишением свободы.