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Espreso.tvОбществоДень в зоне ООС: оккупанты ранили украинского военного и убили мирного жителя

День в зоне ООС: оккупанты ранили украинского военного и убили мирного жителя

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 4 раза

Об этом сообщает штаб ООС.

Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": рядом с Новолуганским - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела укреплений Объединенных сил: недалеко от населенного пункта Березовое - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; у Водяного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Марьинки - из стрелкового оружия.

Сегодня, 18 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Также в городе Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, был ранен гражданский житель, который по дороге в больницу скончался.

На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4000 пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, по обе стороны дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.
На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

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