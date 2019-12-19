Двое украинских футболистов попали в символическую сборную Лиги Европы

19 декабря, 2019, 15:02

Украинские защитники Денис Мирошниченко и Игорь Пластун попали в символическую сборную группы и Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV. со ссылкой на WhoScored.com.

Украинская "Александрия" завершила групповой раунд Лиги Европы на четвертом месте, с 3 очками. Победу в квартете и взял "Гент", у бельгийцев 12 зачетных пунктов. Немецкий "Вольфсбург" второй, в них 11 очков. На третьей строчке расположился французский "Сент-Этьен", у которого только 4 балла.

Несмотря на последнее место "Александрии", в символические сборной группы и, по версии WhoScored, присутствует защитник Денис Мирошниченко, средняя оценка защитника - 6,9.

Также в список лучших попал украинский защитник "Гента" Игорь Пластун, его средний балл - 7,2.