Двое украинских футболистов попали в символическую сборную Лиги Европы
19 декабря, 2019, 15:02
Украинские защитники Денис Мирошниченко и Игорь Пластун попали в символическую сборную группы и Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV. со ссылкой на WhoScored.com.
Украинская "Александрия" завершила групповой раунд Лиги Европы на четвертом месте, с 3 очками. Победу в квартете и взял "Гент", у бельгийцев 12 зачетных пунктов. Немецкий "Вольфсбург" второй, в них 11 очков. На третьей строчке расположился французский "Сент-Этьен", у которого только 4 балла.
Несмотря на последнее место "Александрии", в символические сборной группы и, по версии WhoScored, присутствует защитник Денис Мирошниченко, средняя оценка защитника - 6,9.
Также в список лучших попал украинский защитник "Гента" Игорь Пластун, его средний балл - 7,2.
- 12 декабря в шестом туре группового раунда Лиги Европы украинская "Александрия" проиграла бельгийскому "Гента " в матче без турнирного значения.
- 12 декабря в матче шестого тура группового раунда Лиги Европы датский "Копенгаген" дома проиграл шведскому "Мальме" со счетом 0:1, однако вышел в 1/16 финала турнира.
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