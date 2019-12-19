Дело МH17: Рада пролонгировала соглашение с Нидерландами по поводу расследования катастрофы

19 декабря, 2019, 20:36

Верховная Рада приняла постановление о продлении соглашения между Украиной и Нидерландами о международной миссии защиты расследования

Об этом сообщает Укринформ.

Постановление поддержали 324 народных депутата.

Документ ратифицирован в целях выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2020 года срока действия Соглашения между Украиной и Нидерландами о Международной миссии защиты расследование от 28 июля 2014 года.