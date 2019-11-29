MH17: дело о катастрофе частично передали в Гаагский суд
Об этом сообщает DW.
Рассмотрение уголовного дела по расследованию причин катастрофы лайнера, летевшего рейсом МН17, коллегия начнет 9 марта 2020 г.
Власти Нидерландов приняли решение, что суд по делу о катастрофе лайнера состоится в рамках немеждународного, а национального законодательства. Из 298 человек, находившихся на борту самолета, большинство были гражданами Нидерландов.
Среди обвиняемых - трое россиян: бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по прозвищу Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крит). Участие обвиняемых в уголовном процессе считается маловероятным.
Судебные заседания пока запланированы до конца марта 2021 года. За событиями в зале суда можно будет следить с помощью интернет-трансляции.
- Бывший руководитель боевиков так называемой "ДНР" Игорь Гиркин предположил, что Россия может выдать его Нидерландам.
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