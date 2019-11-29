MH17: дело о катастрофе частично передали в Гаагский суд

29 ноября, 2019, 21:51

Часть обвинительного заключения следственной группы по делу о сбитом над Украиной "Боинг 777" передали судьям окружного суда Гааги

Об этом сообщает DW.

Рассмотрение уголовного дела по расследованию причин катастрофы лайнера, летевшего рейсом МН17, коллегия начнет 9 марта 2020 г.

Власти Нидерландов приняли решение, что суд по делу о катастрофе лайнера состоится в рамках немеждународного, а национального законодательства. Из 298 человек, находившихся на борту самолета, большинство были гражданами Нидерландов.

Среди обвиняемых - трое россиян: бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по прозвищу Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крит). Участие обвиняемых в уголовном процессе считается маловероятным.

Судебные заседания пока запланированы до конца марта 2021 года. За событиями в зале суда можно будет следить с помощью интернет-трансляции.