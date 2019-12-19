Бывший наставник "Ворсклы" стал заслуженным тренером Украины
19 декабря, 2019, 18:46
Бывший тренер полтавской "Ворсклы" Виталий Косовский получил звание заслуженного тренера Украины
Об этом сообщает официальный instagram полтавского клуба.
Бывший тренер полтавской "Ворсклы" Виталий Косовский, который сейчас работает в структуре клуба, получил звание заслуженного тренера Украины.
"Умение раскрывать и воспитывать молодые таланты Виталия Косовского подтверждено почетной наградой - Заслуженный тренер Украины. Поздравляем и ждем появления новых имен в главной команде "Ворсклы", - говорится в заявлении Ворсклы.
После 18-го тура чемпионата Украины полтавская "Ворскла" занимает одиннадцатую строчку в турнирной таблице. В активе команды 14 зачетных пунктов.
- 15 декабря в 18-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" победила дома "Карпаты" и отправила львовян на последнюю позицию в турнирной таблице.
- 15 ноября новоиспеченный главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов признался, что планирует вывести команду на новый уровень .
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