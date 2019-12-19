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Espreso.tvСпортБывший наставник "Ворсклы" стал заслуженным тренером Украины

Бывший наставник "Ворсклы" стал заслуженным тренером Украины


фото: facebook
Бывший тренер полтавской "Ворсклы" Виталий Косовский получил звание заслуженного тренера Украины

Об этом сообщает официальный instagram полтавского клуба.

Бывший тренер полтавской "Ворсклы" Виталий Косовский, который сейчас работает в структуре клуба, получил звание заслуженного тренера Украины.

"Умение раскрывать и воспитывать молодые таланты Виталия Косовского подтверждено почетной наградой - Заслуженный тренер Украины. Поздравляем и ждем появления новых имен в главной команде "Ворсклы", - говорится в заявлении Ворсклы.

После 18-го тура чемпионата Украины полтавская "Ворскла" занимает одиннадцатую строчку в турнирной таблице. В активе команды 14 зачетных пунктов.

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