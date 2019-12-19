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Espreso.tvОбществоАпелляционный суд перенес заседание по делу об отмене национализации ПриватБанка

Апелляционный суд перенес заседание по делу об отмене национализации ПриватБанка


фото: ua.news
Шестой апелляционный административный суд перенес на следующий год заседание по апелляции НБУ на решение Окружного админсуда Киева от 18 апреля 2019 года о признании незаконным решения о выводе "ПриватБанка" с рынка

Об этом сообщил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук, передает РБК-Украина.

"Суд перенес заседание до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов", - отметил Григорчук.

Ранее сообщалось, если апелляционный суд примет отрицательное для государства решение о национализации ПриватБанка, Нацбанк признает его несостоятельным , однако будет делать все, чтобы сохранить финансовую стабильность.

 

 

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