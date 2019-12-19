Апелляционный суд перенес заседание по делу об отмене национализации ПриватБанка

19 декабря, 2019, 12:33

Шестой апелляционный административный суд перенес на следующий год заседание по апелляции НБУ на решение Окружного админсуда Киева от 18 апреля 2019 года о признании незаконным решения о выводе "ПриватБанка" с рынка