Апелляционный суд перенес заседание по делу об отмене национализации ПриватБанка
19 декабря, 2019, 12:33
Шестой апелляционный административный суд перенес на следующий год заседание по апелляции НБУ на решение Окружного админсуда Киева от 18 апреля 2019 года о признании незаконным решения о выводе "ПриватБанка" с рынка
Об этом сообщил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук, передает РБК-Украина.
"Суд перенес заседание до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов", - отметил Григорчук.
Ранее сообщалось, если апелляционный суд примет отрицательное для государства решение о национализации ПриватБанка, Нацбанк признает его несостоятельным , однако будет делать все, чтобы сохранить финансовую стабильность.
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Напомним, что 19 декабря суд должен рассмотреть апелляцию НБУ.
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