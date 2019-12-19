Отмена национализации ПриватБанка: суд 19 декабря рассмотрит апелляцию НБУ

19 декабря, 2019, 08:20

Шестой апелляционный административный суд Киева в 10.00 19 декабря начнет рассмотрение апелляции НБУ по делу ПриватБанка

Об этом передает Еспресо.TV .

Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и Кабинет министров Украины требуют пересмотра решения Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года.

Этим решением суд удовлетворил иск экс-владельца учреждения Игоря Коломойского и признал процедуру передачи ПриватБанка государства такой, что нарушала закон.

Истцы требуют признать решение суда первой инстанции противоправным и отменить его.