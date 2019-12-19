Отмена национализации ПриватБанка: суд 19 декабря рассмотрит апелляцию НБУ
19 декабря, 2019, 08:20
Шестой апелляционный административный суд Киева в 10.00 19 декабря начнет рассмотрение апелляции НБУ по делу ПриватБанка
Об этом передает Еспресо.TV .
Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и Кабинет министров Украины требуют пересмотра решения Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года.
Этим решением суд удовлетворил иск экс-владельца учреждения Игоря Коломойского и признал процедуру передачи ПриватБанка государства такой, что нарушала закон.
Истцы требуют признать решение суда первой инстанции противоправным и отменить его.
- Как заявили в НБУ, если апелляционный суд примет отрицательное для государства решение о национализации ПриватБанка, Нацбанк признает его несостоятельным , однако делать все, чтобы сохранить финансовую стабильность.
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