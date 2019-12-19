Аграрный комитет будет работать над законопроектом о рынке земли до конца декабря, - Юрчишин
Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин в кулуарах Рады, передает Еспресо.TV .
"С 1 января мораторий автоматически не отменяется, так как безусловной необходимостью является принять закон о рынке земли. Пока не будет закона о рынке земли никакой отмены моратория не будет, но я знаю, что назначено заседание аграрного комитета в 23, 25, и до конца декабря. Сейчас ставка очень проста: пройти формально все правки для того, чтобы как можно быстрее в новом году приступить к рассмотрению этого вопроса ", - сказал Юрчишин.
"Досадно, что это произошло не сразу, согласно регламенту, а только после проведения акций неповиновения, противостояний", - прокомментировал Юрчишин отложения законопроекта до результатов публичного обсуждения и проработки в комитете.
На вопрос журналистов, возможно адекватно рассмотреть каждую правку всего за 30 секунд времени, согласно регламенту, Юрчишин ответил, что теоретически можно, если депутат ознакомлен с содержанием правки, хотя считает, что этого времени недостаточно.
"Более три тысячи поправок от друга" Оппозиционного платформы - при жизни ", при том очень просили, чтобы правки по содержанию не объединяли, а рассматривали отдельно. Не является ли это законодательныи спамом? Является!", - заявил депутат.
Также Юрчишин вспомнил о поправке в законопроекту:
"Эти поправки, направленные на большую защиту украинского сельхозпроизводителя - конечно хотелось бы, чтобы они обсуждались адекватно и дали возможность высказаться не только автору законодательной инициативы, но и заинтересованным сторонам, но мы понимаем, что этот вопрос чрезвычайно политизирован, и поэтому призыв к представителей большинства не форсировать, рассматривать так, чтобы это была не имитация процедуры, а полноценная процедура, потому что только при таких условиях можно выйти из какой-то консолидированной позицией ".
В конце депутат добавил, что не против поправки от Зеленского об ограничении владения землей до 10 тыс. Га земли на человека, хотя его партия предлагала 5 тыс.
- Напомним, 18 декабря законопроект об открытии в Украине рынка земли отложили к результатам публичного обсуждения и проработки в комитете
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