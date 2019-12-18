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Espreso.tvОбществоЗаконопроект о рынке земли отложен до публичного обсуждения, - нардеп

Законопроект о рынке земли отложен до публичного обсуждения, - нардеп

Законопроект об открытии в Украине рынка земли отложили до результаов публичного обсуждения и проработки в комитете

Об этом сообщила в Facebook нардеп от ВО "Батькивщина" Алена Шкрум.

"Законопроект о рынке земли отложен до его полного публичного открытого обсуждения и проработки на Комитете! До Нового года никаких вбросов законопроекта на голосование без рассмотрения поправок и без понимания финальной концепции не может быть", - написала она.

Нардеп отметила, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пообещал, что законопроект будет рассматриваться с соблюдением всех правил регламента.

"На совещании с господином спикером, мы получили публичное заверение, что законопроект будет рассматриваться комитетом по всем правилам регламента с открытыми инклюзивными дискуссиями, и ни один депутат не будет лишен права озвучить и защитить свою поправку", - добавила Шкрум.

Ранее сообщалось, что Рада может начать рассмотрение закопроекту о рынке земли во втором чтении в пятницу, 20 декабря, если профильный комитет успеет его рассмотреть.

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