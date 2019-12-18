 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирЗеленский стал самым популярным человеком в РФ по версии Яндекс

Зеленский стал самым популярным человеком в РФ по версии Яндекс


фото: reuters
Чаще всего пользователей российской поисковой сети интересовали личная жизнь, жена, семья президента Украины, его рост, а также биография

Президент Владимир Зеленский стал самым популярным человеком в РФ в 2019 году по версии российской компании Яндекс. Об этом свидетельствует годовой отчет компании по главным темам поиска заї\год, сообщает Новое Время.

Чаще всего россиян интересовали личная жизнь, семья, рост и биография Зеленского.

По версии Яндекса, среди событий наибольший интерес пользователей в 2019 году вызвали президентские выборы в Украине. Чаще всего россияне спрашивали, "кто президент Украины после выборов", а также хотели узнать побольше о дебатах между Зеленским и пятым президентом Петром Порошенко. Также пользователей российской поисковой сети интересовали рейтинги кандидатов в президенты Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 декабря, 2019 среда

больше новостей

18 декабря, 2019 среда

17 декабря, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать