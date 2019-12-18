Зеленский стал самым популярным человеком в РФ по версии Яндекс

18 декабря, 2019, 15:17

Чаще всего пользователей российской поисковой сети интересовали личная жизнь, жена, семья президента Украины, его рост, а также биография

Президент Владимир Зеленский стал самым популярным человеком в РФ в 2019 году по версии российской компании Яндекс. Об этом свидетельствует годовой отчет компании по главным темам поиска заї\год, сообщает Новое Время.

Чаще всего россиян интересовали личная жизнь, семья, рост и биография Зеленского.

По версии Яндекса, среди событий наибольший интерес пользователей в 2019 году вызвали президентские выборы в Украине. Чаще всего россияне спрашивали, "кто президент Украины после выборов", а также хотели узнать побольше о дебатах между Зеленским и пятым президентом Петром Порошенко. Также пользователей российской поисковой сети интересовали рейтинги кандидатов в президенты Украины.