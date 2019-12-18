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Espreso.tvОбществоВведедення института префектов может угрожать децентрализации, - депутаты Европарламента

Введедення института префектов может угрожать децентрализации, - депутаты Европарламента

Депутаты Европейского парламента считают, что введение института префектов, как это предусмотрено законопроектом президента Владимира Зеленского о внесении изменений в Конституцию в части самоуправления, может угрожать самой децентрализации

Такое мнение прозвучало в рамках заседания Комитета ассоциации Украина-ЕС, сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, докладчик по Украине, депутат от группы европейских народников Михаэль Галер (Германия) считает, что система префектов "не должна противостоять децентрализации и не должна быть направлена на создание вертикали власти, о которой нам известно из других мест".

"Я надеюсь, что я ошибаюсь в этом, но я настоятельно рекомендую коллегам (депутатам Верховной Рады Украины) перед тем, как быстро принять конституционные поправки, провести глубокое обсуждение. Конституция - это не то, что меняется за очень короткий промежуток времени. Это мой совет и обращение - глубоко рассматривать любые изменения в Конституцию", - призвал он присутствующих парламентариев из Украины.

В противном случае, такие действия "могут вернуть назад" уже проработанные реформы.

"Я надеюсь, что основание института префектов не противоречит и не делает децентрализацию вышедшей из употребления. Так не должно быть. Децентрализация и самоуправление на местном уровне важны для того, чтобы люди получили результаты реформы", - добавил Галер.

Вице-президент делегации ЕП в Комитет ассоциации Виола фон Крамон со своей стороны назвала введение института префектов "очень опасным развитием".

"Я категорически против этого, потому что я вижу, что успех децентрализации может быть в опасности. Я против этой власти на уровне области", - заявила она.

Крамон также подчеркнула, что "не видит необходимости спешить с этими конституционными изменениями".

"Я бы хотела видеть соответствующую процедуру, но (не хотела бы видеть) никакой исполнительной власти из офиса президента в регионах. Потому что это демобилизует, децентрализирует самоуправление", - убеждена политик.

  • 13 декабря президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".
  • 16 декабря на сайте Верховной Рады обнародовали текст законопроекта.

 

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