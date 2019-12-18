Тренер "Манчестер Сити" возглавит "Арсенал", - Sky Sport

18 декабря, 2019, 18:15

Лондонский "Арсенал" договорился с ассистентом главного тренера "Манчестер Сити" Микелем Артетой, что он возглавит столичный клуб

Об этом сообщает Sky Sport.

Лондонский "Арсенал" и испанец Микель Артета достигли договоренности, что в ближайшее время специалист возглавит столичную команду. На данный момент Артета работает ассистентом Хосепа Гвардиолы в другом английском клубе "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне "Арсенал" выступает нестабильно, и после 17-го тура АПЛ занимает десятое место, в активе столичной команды 22 очка.