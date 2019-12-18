Тренер "Манчестер Сити" возглавит "Арсенал", - Sky Sport
18 декабря, 2019, 18:15
Лондонский "Арсенал" договорился с ассистентом главного тренера "Манчестер Сити" Микелем Артетой, что он возглавит столичный клуб
Об этом сообщает Sky Sport.
Лондонский "Арсенал" и испанец Микель Артета достигли договоренности, что в ближайшее время специалист возглавит столичную команду. На данный момент Артета работает ассистентом Хосепа Гвардиолы в другом английском клубе "Манчестер Сити".
В нынешнем сезоне "Арсенал" выступает нестабильно, и после 17-го тура АПЛ занимает десятое место, в активе столичной команды 22 очка.
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